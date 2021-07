«Ci hanno preso a calci in c…»: la capitana Usa Rapinoe dopo la sconfitta a sorpresa nella prima di Tokyo (Di giovedì 22 luglio 2021) «Ci hanno preso a calci in culo, vero?»: l’asso della nazionale femminile di calcio Megan Rapinoe ha usato un’espressione piuttosto colorita per definire una sconfitta che per certi versi è storica. nella prima partita del gruppo G delle Olimpiadi di Tokyo 2020 la nazionale degli Stati Uniti, che era imbattuta da ben 44 gare, ha perso 3 a 0 contro la Svezia. E il risultato ha molto di clamoroso, visto che nelle ultime 23 partite erano arrivate 22 vittorie e un pareggio (sempre contro la Svezia). A segnare Stina Blackstenius (doppietta) e ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) «Ciin culo, vero?»: l’asso della nazionale femminile dio Meganha usato un’espressione piuttosto colorita per definire unache per certi versi è storica.partita del gruppo G delle Olimpiadi di2020 la nazionale degli Stati Uniti, che era imbattuta da ben 44 gare, ha perso 3 a 0 contro la Svezia. E il risultato ha molto di clamoroso, visto che nelle ultime 23 partite erano arrivate 22 vittorie e un pareggio (sempre contro la Svezia). A segnare Stina Blackstenius (doppietta) e ...

lucatelese : Così come ho denunciato l’ignobile aggressione contro Hysaj, così devo festeggiare per la reazione di tanti tifosi… - Mov5Stelle : Stiamo uscendo da una pandemia che ha messo in ginocchio l'economia ed è incredibile che aziende che hanno preso ai… - Criss_2828 : RT @28_chopsuey: caro diario, ho fatto una cazzata a twittare, ma nonostante sapessi che mi avrebbero preso per il culo l'ho fatto. me ne p… - bar_rubino : RT @zeropregi: Chissà perché nessuno degli appartententi alle FDO condannati per le violenze del G8, che negli anni più volte ha preso paro… - TotiCamiolo : @PresMoratti Si vabbè. Però loro hanno preso nonno per la RSA rossonera Giraud a far coppietta con Ibra mentre noi… -