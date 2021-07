Calciomercato Spezia | acquistato Amian

Advertising

DiMarzio : #SerieA | La FIFA sanziona lo #Spezia: blocco del calciomercato per quattro sessioni (a partire da gennaio): il pun… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Spezia, dalla #Ligue2 ecco #Amian - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Spezia, è arrivato Kelvin #Amian ?? Ecco il tweet del club spezzino #LeBombeDiVlad #LBDV… - DiMarzio : #Calciomercato | #Spezia, dalla #Ligue2 ecco #Amian - fantapiu3 : #SerieA, calciomercato #Spezia, ufficiale il nuovo acquisto, ecco di chi si tratta. #fantacalcio #campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Spezia

LA- Lo, in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Kelvin Amian , difensore cfrancese che ha firmato un contratto quinquennale. Ecco la nota del club: "Kelvin Amian è un nuovo calciatore dello ...Con la valigia pronta anche Bosko Sutalo, direzione Verona, e il centrocampista Kovalenko, destinato alloUfficialità in casa Spezia: dal Tolosa arriva a titolo definitivo il difensore Kelvin Amian. Il terzino francese ha firmato un contratto di 5 anni. Classe 1998, è cresciuto nell ...Il direttore dell'Area Tecnica del club: “Per loro tampone rapido quotidiano. Il nostro club sempre in prima linea, abbiamo anche messo a disposizione la Dacia Arena come hub vaccinale” ...