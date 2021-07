Calciomercato Sampdoria, Tottenham forte su Damsgaard: pronta l’offerta (Di giovedì 22 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria: il Tottenham prepara un’offerta il classe 2000 per Mikkel Damsgaard. Blucerchiati verso il no Mikkel Damsgaard continua ad attrarre numerosi interessamenti da parte dei top club europei. Dopo l’incontro avvenuto tra Sampdoria e Juventus negli scorsi giorni, il talento classe 2000 è finito nuovamente nel mirino del Tottenham. Come riportato da La Repubblica, il club inglese è pronto a formulare un’offerta da 25 milioni di euro. Cifra non soddisfacente per il presidente Massimo Ferrero, che per cedere il talento danese chiede almeno 35 milioni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021): ilprepara un’offerta il classe 2000 per Mikkel. Blucerchiati verso il no Mikkelcontinua ad attrarre numerosi interessamenti da parte dei top club europei. Dopo l’incontro avvenuto trae Juventus negli scorsi giorni, il talento classe 2000 è finito nuovamente nel mirino del. Come riportato da La Repubblica, il club inglese è pronto a formulare un’offerta da 25 milioni di euro. Cifra non soddisfacente per il presidente Massimo Ferrero, che per cedere il talento danese chiede almeno 35 milioni ...

Advertising

PianetaMilan : #Mercato @acmilan - #Dasmgaard , pronta l'offerta del @SpursOfficial alla @sampdoria #ACMilan #Milan #SempreMilan… - infoitsport : Calciomercato Sampdoria: Damsgaard per Bernardeschi fantacalcio o realtà? Le ultime - infoitsport : Calciomercato Sampdoria, il Tottenham pronto all'affondo per Damsgaard - infoitsport : Calciomercato Juventus, cessione alla Sampdoria: annuncio ufficiale! - FilippoRubu00 : ??#Salernitana, contatti in giornata con la #Sampdoria per l’attaccante Federico #Bonazzoli e per il terzino Fabio… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Calciomercato Sampdoria, tre club di Premier su Colley: c'è il prezzo Calciomercato Sampdoria: tre club della Premier League monitorano Omar Colley. Il difensore gambiano può lasciare i blucerchiati in estate Omar Colley è rientrato ieri a Ponte di Legno, dove ha ...

Calciomercato Juventus e Roma - Icardi torna in Italia: decisione presa ... lasciando una porta aperta per la 'Vecchia Signora', ma ad oggi ad essere in pole per il calciatore ex Sampdoria è la Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ...

Calciomercato Sampdoria, all-in per Cutrone: attenzione al Bologna Samp News 24 Calciomercato Sampdoria, tre club di Premier su Colley: c’è il prezzo Calciomercato Sampdoria: tre club della Premier League monitorano Omar Colley. Il difensore gambiano può lasciare i blucerchiati in estate Omar Colley è rientrato ieri a Ponte di Legno, dove ha cominc ...

LIVE CALCIOMERCATO! Tutte le mosse di giovedì 22 luglio delle 20 di B in TEMPO REALE Il mercato di B entra decisamente nel vivo. Vi proponiamo, giorno dopo giorno, il LIVE sulle mosse delle 20 squadre di B e non solo, con un occhio alla A e al girone meridionale della C. ore 14.00 - U ...

: tre club della Premier League monitorano Omar Colley. Il difensore gambiano può lasciare i blucerchiati in estate Omar Colley è rientrato ieri a Ponte di Legno, dove ha ...... lasciando una porta aperta per la 'Vecchia Signora', ma ad oggi ad essere in pole per il calciatore exè la Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di...Calciomercato Sampdoria: tre club della Premier League monitorano Omar Colley. Il difensore gambiano può lasciare i blucerchiati in estate Omar Colley è rientrato ieri a Ponte di Legno, dove ha cominc ...Il mercato di B entra decisamente nel vivo. Vi proponiamo, giorno dopo giorno, il LIVE sulle mosse delle 20 squadre di B e non solo, con un occhio alla A e al girone meridionale della C. ore 14.00 - U ...