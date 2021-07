Cabina regia, dal 5/8 Green Pass al chiuso per tavoli bar e ristoranti (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Green Pass servirà dal 5 agosto per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso. Queste, a quanto si apprende, alcune delle decisioni della Cabina di regia che approderanno in Consiglio dei Ministri.L’obbligatorietà del Green Pass sarà estesa per l’accesso a spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi.Cambiano i parametri per i Passaggi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilservirà dal 5 agosto per accedere aialdi bar e. Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al. Queste, a quanto si apprende, alcune delle decisioni delladiche approderanno in Consiglio dei Ministri.L’obbligatorietà delsarà estesa per l’accesso a spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi.Cambiano i parametri per iaggi di ...

borghi_claudio : Già che siamo sul tema, posso dire che trovo insopportabile che il Governo pensi di fare una cosa come il greenpass… - borghi_claudio : NOTA LEGA DOPO CABINA DI REGIA Nota mia. Il risultato più importante sono i trasporti. Non vi rendete conto di cosa… - Agenzia_Ansa : FLASH | Si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre: è quanto emerge dalla riunione della C… - DaniSalvestroni : RT @Agenzia_Ansa: Le discoteche rimarranno chiuse, nessun accesso neanche per i possessori di Green Pass. Sarebbe questa la decisione della… - DaniSalvestroni : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre: è quanto emerge dalla riunione della Cabina… -