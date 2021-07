Zucchero in Arena di Verona | due concerti - evento il 24 e 25 settembre

Advertising

SkyTG24 : Zucchero, concerto all’Arena di Verona a settembre 2021 in occasione del suo compleanno - ZuccheroSugar : INACUSTICO 2021 ALL’ARENA DI VERONA Il 24 e 25 settembre Zucchero sul palco dell’Arena di Verona per due concerti e… - fisco24_info : Zucchero, 'Inacustico' all'Arena 24 e 25 settembre: Inediti e grandi successi riarrangiati nel nuovo album - barinewstv : Zucchero, nel 2022 il ritorno all’Arena di Verona - morena_faenza : RT @RollingStoneita: Zucchero torna all’Arena di Verona con due concerti speciali -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchero Arena

Tour" diin, ora previsti per il 2022. Si ricorda che la capienza dell'di Verona per queste date è limitata a cinquemila posti a data. (Visited 1 times, 30 visits today) Note ...... interamente acustico " oltre a, sul palco ci saranno Doug Pettibone e Kat Dyson ", speciale sia per il compleanno di Sugar che per "il rapporto unico e da record" con l'. I biglietti ...A settembre Torna Zucchero a Verona per due date evento in occasione del suo compleanno. Ecco tutte le informazioni che abbiamo ...Zucchero porterà nella “sua” Arena il nuovo album “Inacusti Doc & More", contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.”.