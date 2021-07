Uomo ucciso in piazza a Voghera | arrestato Massimo Adriatici | assessore alla Sicurezza

rtl1025 : ?? E' stato Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di #Voghera (Pavia), a sparare il colpo… - ItaliaRai : #19luglio1992: #PaoloBorsellino viene ucciso dalla #mafia a Via D'Amelio. 'La paura è normale che ci sia, in ogni… - cesarebrogi1 : RT @rtl1025: ?? E' stato Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di #Voghera (Pavia), a sparare il colpo di pistola… - AlessioViscardi : L'assessore alla Sicurezza del Comune di #Voghera che ha sparato e ucciso un uomo (marocchino) ieri sera poteva ess… - cesarebrogi1 : RT @Sydwerehere: L’assessore leghista alla sicurezza che a #Voghera ha ucciso un uomo (casualmente cittadino marocchino) è docente di dirit… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo ucciso

E' stato Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di Voghera (Pavia), a sparare il colpo di pistola che ieri sera, poco dopo le 22, haundi 39 anni di nazionalità marocchina. Il fatto è accaduto in piazza Meardi nella città oltrepadana. Adriatici si trova ora agli arresti domiciliari. Sul fatto stanno indagando i ...Unè statoa colpi di pistola dopo una lite in piazza a Voghera: per l'omicidio è stato arrestato l'assessore alla Sicurezza. Argomenti trattati Omicidio a Voghera Omicidio a Voghera: ...Pavia, 21/07/2021 – (ansa) E’ stato Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di Voghera (Pavia), a sparare il colpo di pistola che ieri sera, poco dopo le 22, ha ucciso un uomo ...La procura di Siracusa ha indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso il trentacinquenne che a bordo della sua moto sabato scorso ha investito e ucciso un settantenne in viale Paolo Orsi, i ...