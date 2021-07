Uno studio di “Nature Medicine” conferma: col mix di vaccini la risposta immunitaria è più forte (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo studio di Nature Medicine lo conferma: col mix di vaccini la risposta immunitaria è più forte. Di particolare efficacia l’eterologa con Astrazeneca e il richiamo Pfizer. E allora, il dilemma shakespeariano tra vaccinazione classica con un unico vaccino anti-Covid per prima e seconda dose. Oppure la scelta dell’alternanza di siero, sembra essere arrivato alla risoluzione. Un dubbio, quello sulla possibilità di scelta, che si sono trovati ad affrontare in molti, in diversi Paesi del mondo. In Italia, per esempio, con gli under 60 vaccinati con ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lodilo: col mix dilaè più. Di particolare efficacia l’eterologa con Astrazeneca e il richiamo Pfizer. E allora, il dilemma shakespeariano tra vaccinazione classica con un unico vaccino anti-Covid per prima e seconda dose. Oppure la scelta dell’alternanza di siero, sembra essere arrivato alla risoluzione. Un dubbio, quello sulla possibilità di scelta, che si sono trovati ad affrontare in molti, in diversi Paesi del mondo. In Italia, per esempio, con gli under 60 vaccinati con ...

