Ucciso in piazza: Salvini, ipotesi è legittima difesa (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Altro che far west a Voghera si fa strada l'ipotesi della legittima difesa". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato in un video sulle sue pagine social quanto avvenuto a Voghera, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Altro che far west a Voghera si fa strada l'della". Così il leader della Lega, Matteo, ha commentato in un video sulle sue pagine social quanto avvenuto a Voghera, in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 20 luglio di vent'anni fa Carlo Giuliani viene ucciso a piazza Alimonda a Genova dal colpo di pistola sparato da… - ilpost : L’assessore alla sicurezza di Voghera ha ucciso un uomo in piazza - andreapurgatori : LA POLITICA DEL FARE. Marocchino ucciso in piazza, arrestato #Adriatici assessore di #Voghera #Lega - plataniarobert1 : - giulicast : RT @beretta_g: Da diversi anni in Italia gli #omicidi con #armi regolarmente detenute superano quelli di mafia e per rapine. Il problema è… -