Tuffi: la squadra italiana e il programma ufficiale di Tokyo 2020 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quella di quest’anno è una squadra quasi del tutto inedita. Dopo la generazione Cagnotto- Dallapè, il settore dei Tuffi in Italia ha subito una sostanziale battuta di arresto. Nonostante ciò negli ultimi anni abbiamo visto nascere le carriere di giovani atleti che mai come quest’anno potrebbero puntare a qualche ottimo piazzamento olimpico. L’ obiettivo della maggior parte degli atleti sembra essere una qualificazione per le finali, ma in realtà molti di loro, osservando i risultati stagionali, potrebbero puntare anche al podio. Probabilmente un terzo posto tenendo conto dei probabilissimi piazzamenti sul gradino più alto del podio di Cina e Stati Uniti. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quella di quest’anno è unaquasi del tutto inedita. Dopo la generazione Cagnotto- Dallapè, il settore deiin Italia ha subito una sostanziale battuta di arresto. Nonostante ciò negli ultimi anni abbiamo visto nascere le carriere di giovani atleti che mai come quest’anno potrebbero puntare a qualche ottimo piazzamento olimpico. L’ obiettivo della maggior parte degli atleti sembra essere una qualificazione per le finali, ma in realtà molti di loro, osservando i risultati stagionali, potrebbero puntare anche al podio. Probabilmente un terzo posto tenendo conto dei probabilissimi piazzamenti sul gradino più alto del podio di Cina e Stati Uniti. ...

Advertising

fanpage : ??Paura per 37 atleti azzurri che erano a bordo insieme al giornalista positivo. Tra di loro l'intera squadra di Bas… - debby3583 : RT @fanpage: ??Paura per 37 atleti azzurri che erano a bordo insieme al giornalista positivo. Tra di loro l'intera squadra di Basket, la naz… - SailorGio : RT @fanpage: ??Paura per 37 atleti azzurri che erano a bordo insieme al giornalista positivo. Tra di loro l'intera squadra di Basket, la naz… - Parpiglia : RT @fanpage: ??Paura per 37 atleti azzurri che erano a bordo insieme al giornalista positivo. Tra di loro l'intera squadra di Basket, la naz… - mythighs7 : Simona Quadarella e la squadra di tuffi in aereo con un positivo e quindi probabile quarantena. Covid del cazzo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi squadra Immobile a Ibiza, Chiesa a Portofino, Chiellini in Sardegna: guarda le vacanze degli Azzurri Gli Azzurri si godono il meritato riposo e al mare scelgono i compagni di squadra per un po' di ... Ha scelto Ischia Alessandro Bastoni che posta dallo yacht tuffi e acrobazie acquatiche con la ...

Ci sono ancora molti dubbi sulle Olimpiadi che stanno per iniziare Sullo stesso volo erano presenti la nuotatrice Simona Quadarella, la Nazionale di basket maschile, la squadra di ciclismo, quella dei tuffi: 37 Azzurri in totale. All'interno del Villaggio Olimpico ...

Pioggia di medaglie per gli atleti della Asi Modena Tuffi COOPERATIVA RADIO BRUNO srl Pioggia di medaglie per gli atleti della Asi Modena Tuffi Pioggia di medaglie per gli atleti della Asi Modena Tuffi, a Riccione, in occasione dei Campionati Nazionali estivi di tuffi Master e Propaganda. La squadra, capitanata dal carpigiano Ivan Capponi, is ...

Tuffi, Olimpiadi Tokyo: i favoriti gara per gara. La Cina pronta a dominare La Cina è pronta a monopolizzare il medagliere dei tuffi alle Olimpiadi di Tokyo. Dal 25 luglio al 7 agosto la nazionale cinese cercherà di fare en plein in tutte le gare, con possibilità anche di dop ...

Gli Azzurri si godono il meritato riposo e al mare scelgono i compagni diper un po' di ... Ha scelto Ischia Alessandro Bastoni che posta dallo yachte acrobazie acquatiche con la ...Sullo stesso volo erano presenti la nuotatrice Simona Quadarella, la Nazionale di basket maschile, ladi ciclismo, quella dei: 37 Azzurri in totale. All'interno del Villaggio Olimpico ...Pioggia di medaglie per gli atleti della Asi Modena Tuffi, a Riccione, in occasione dei Campionati Nazionali estivi di tuffi Master e Propaganda. La squadra, capitanata dal carpigiano Ivan Capponi, is ...La Cina è pronta a monopolizzare il medagliere dei tuffi alle Olimpiadi di Tokyo. Dal 25 luglio al 7 agosto la nazionale cinese cercherà di fare en plein in tutte le gare, con possibilità anche di dop ...