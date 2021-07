Torna Le vie del cinema con Taviani | Petri e Moretti

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche quest'anno "Le vie del", uno dei più antichi festival italiani dedicati alrestaurato, non si ferma (come già nel 2020, nonostante la pandemia). La 27ma edizione si svolgerà dal 3 ...

PER I PIÙ PICCOLI LA RASSEGNA DEL CINEMA ANIMATO. La rassegna parallela alla classica ... Ledel cinema lunedì 2 agosto alle ore 20.00 presso il Parco pubblico "Donatelli" si terrà lo ...Anche quest'anno "Ledel cinema", uno dei più antichi festival italiani dedicati al cinema restaurato, non si ferma (come già nel 2020, nonostante la pandemia). La 27ma edizione si svolgerà dal 3 al 7 agosto 2021 a ...Nanni Moretti in “Caro Diario” Dal 3 al 7 agosto 2021 la città di Narni (TR) ospiterà la 27esima edizione di Narni. Le vie del cinema, la rassegna di cinema restaurato, dire ...ROMA, 21 LUG - Anche quest'anno "Le vie del cinema", uno dei più antichi festival italiani dedicati al cinema restaurato, non si ferma (come già nel 2020, nonostante la pandemia). La 27ma edizione si ...