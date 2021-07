The Witcher 3 già in fase di scrittura: a breve l’annuncio di Netflix? (Di mercoledì 21 luglio 2021) In attesa della seconda stagione, The Witcher 3 è già in cantiere. Secondo un nuovo rapporto di Redanian Intelligence, la scrittura del prossimo ciclo di episodi sarebbe iniziata, sebbene non ci siano ancora conferme sul rinnovo. Stando a quanto riportato, il team di scrittori è lo stesso dietro alla sceneggiatura della serie. Netflix non ha ancora ufficializzato The Witcher 3, ma stando al successo del franchise, non c’è dubbio che il servizio annuncerà molto presto il rinnovo. La WitcherCon è stato un evento di gran successo, che ha permesso alla produzione (e a Netflix stesso) di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) In attesa della seconda stagione, The3 è già in cantiere. Secondo un nuovo rapporto di Redanian Intelligence, ladel prossimo ciclo di episodi sarebbe iniziata, sebbene non ci siano ancora conferme sul rinnovo. Stando a quanto riportato, il team di scrittori è lo stesso dietro alla sceneggiatura della serie.non ha ancora ufficializzato The3, ma stando al successo del franchise, non c’è dubbio che il servizio annuncerà molto presto il rinnovo. LaCon è stato un evento di gran successo, che ha permesso alla produzione (e astesso) di ...

Advertising

NetflixIT : Prima di Geralt, c'è stato Vesemir. The Witcher: Nightmare of the Wolf arriva il 23 agosto. - NetflixIT : La stagione 2 di THE WITCHER arriva il 17 dicembre ma intanto qui possiamo dare una sbirciatina alle prime immagini… - telesimo : RT @NetflixIT: Prima di Geralt, c'è stato Vesemir. The Witcher: Nightmare of the Wolf arriva il 23 agosto. - GaudianoCarmine : RT @NetflixIT: Prima di Geralt, c'è stato Vesemir. The Witcher: Nightmare of the Wolf arriva il 23 agosto. - GamingTalker : The Witcher Nightmare of the Wolf, pubblicato un nuovo teaser trailer: svelati i personaggi e cast… -