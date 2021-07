Software per una dieta smart

Leggi su udine20

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Si chiama Virtuous, e la potremmo definire lingua virtuale: si tratta di un potenteintelligente capace di fare previsioni e di analizzare il gusto degli alimenti. Sviluppato da un progetto europeo coordinato dal Politecnico di Torino, è in grado di predire le proprietà organolettiche di un cibo, come il sapore, l’odore e l’aspetto, partendo soltanto dalla chimica dei suoi componenti. UNPER CAPIRE IL GUSTI Qualcuno potrebbe storcere il naso: come può uncapire il gusto? E’ sempre risultato molto complesso infatti trovare un collegamento diretto tra la chimica e le sensazioni evocate da un piatto. Sensazioni ...