Socios.com: criptovalute come sponsor principale dell'Inter (Di mercoledì 21 luglio 2021) Accordo tra Socios.com e Inter Secondo quanto riferisce Gazzetta.it , Socios verserà 20 milioni di euro a stagione nelle casse del club neroazzurro, il che rende questo contratto il più ricco ...

Inter : ??| ANNUNCIO È l’inizio di una nuova era ???? Benvenuto @socios #IMMORETHANAFAN | $INTER ? $CHZ - Inter : ?? | FOTO New Season, New Skin, New Partner ??? Noi siamo pronti, voi? ?? ?? - socios : @Inter Benvenuti in famiglia! ???? - rfafandi : RT @Inter: ??| ANNUNCIO È l’inizio di una nuova era ???? Benvenuto @socios #IMMORETHANAFAN | $INTER ? $CHZ - AdolfoCrotti : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Socios nuovo main sponsor dell'#Inter ???? -