Sanità, Cisl: “Momento complesso per i Policlinici di Napoli” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I Policlinici Universitari napoletani vivono un Momento particolarmente complesso, si legge in una nota diffusa dalla Cisl, a causa delle tante criticità che hanno spinto le Segreterie Nazionali di tutte le Organizzazioni Sindacali di categoria a chiedere l’intervento degli Organismi nazionali preposti alla vigilanza e al controllo delle speciali Aziende Ospedaliere Universitarie costituite a seguito della stipula dei protocolli d’intesa tra la Regione Campania e gli Atenei “Federico II” e “Luigi Vanvitelli”. Le organizzazioni sindacali denunciano “regole disattese in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– IUniversitari napoletani vivono unparticolarmente, si legge in una nota diffusa dalla, a causa delle tante criticità che hanno spinto le Segreterie Nazionali di tutte le Organizzazioni Sindacali di categoria a chiedere l’intervento degli Organismi nazionali preposti alla vigilanza e al controllo delle speciali Aziende Ospedaliere Universitarie costituite a seguito della stipula dei protocolli d’intesa tra la Regione Campania e gli Atenei “Federico II” e “Luigi Vanvitelli”. Le organizzazioni sindacali denunciano “regole disattese in ...

