Salgono i contagi e scendono i ricoveri, trend confermato in Lombardia: 27 nuovi casi a Bergamo (Di mercoledì 21 luglio 2021) A fronte di 37.062 tamponi effettuati, sono 564 i nuovi positivi (1,5%) di mercoledì 21 luglio in Lombardia. Si conferma il trend del periodo: crescono i contagi ma diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-4). Tre i decessi nelle ultime 24 ore. I dati di mercoledì 21 luglio: – i tamponi effettuati: 37.062, totale complessivo: 12.212.501 – i nuovi casi positivi: 564 – in terapia intensiva: 28 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 132 (-4) – i decessi totale complessivo: 33.813 (+3) I nuovi casi per provincia: Milano: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) A fronte di 37.062 tamponi effettuati, sono 564 ipositivi (1,5%) di mercoledì 21 luglio in. Si conferma ildel periodo: crescono ima diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-4). Tre i decessi nelle ultime 24 ore. I dati di mercoledì 21 luglio: – i tamponi effettuati: 37.062, totale complessivo: 12.212.501 – ipositivi: 564 – in terapia intensiva: 28 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 132 (-4) – i decessi totale complessivo: 33.813 (+3) Iper provincia: Milano: ...

Advertising

borghi_claudio : @ExtraLabel Scusi eh, ma non ha pensato che magari si può fare no al green pass e no a chiudere in casa la gente? T… - GiovanniToti : Se il diritto alla salute è garantito, perché limitare le libertà? Salgono i contagi ma non le ospedalizzazioni per… - DanielePG_Z : RT @tempoweb: Contagi in aumento ma calano le terapie intensive. Nel Lazio nessun decesso #covid #bollettino #italia #lazio #iltempoquotidi… - tempoweb : Contagi in aumento ma calano le terapie intensive. Nel Lazio nessun decesso #covid #bollettino #italia #lazio… - SanteramoLiveIt : Coronavirus, salgono i contagi: 139 nuovi casi e 5 morti -