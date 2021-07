Robin Williams, le lezioni più belle (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quanto ci manca, Robin Williams. Oggi, 21 luglio, più che mai, perché sarebbe stato il giorno del suo 70°compleanno. Il prossimo 11 agosto saranno invece passati sette anni dalla sua morte, impossibile da dimenticare, anche perché il lascito che l’artista ha lasciato nel cinema è enorme.\ Ce lo ripetiamo ogni volta che in televisione e sulle piattaforme streaming ci imbattiamo in qualcuno dei suoi film o quando uno dei titoli cult compie gli anni. Difficile, anzi, quasi impossibile scegliere le pellicole più belle in una filmografia come quella di Robin Williams. Altrettanto complesso è dire quali sono ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quanto ci manca,. Oggi, 21 luglio, più che mai, perché sarebbe stato il giorno del suo 70°compleanno. Il prossimo 11 agosto saranno invece passati sette anni dalla sua morte, impossibile da dimenticare, anche perché il lascito che l’artista ha lasciato nel cinema è enorme.\ Ce lo ripetiamo ogni volta che in televisione e sulle piattaforme streaming ci imbattiamo in qualcuno dei suoi film o quando uno dei titoli cult compie gli anni. Difficile, anzi, quasi impossibile scegliere le pellicole piùin una filmografia come quella di. Altrettanto complesso è dire quali sono ...

Advertising

Radio1Rai : ?? Robin Williams, attore di grande talento, avrebbe compiuto 70 anni il #21luglio 2021. Protagonista de “L’attimo f… - RaiNews : Era nato a Chicago il 21 luglio 1951 #RobinWilliams - RaiRadio2 : Ha saputo farci commuovere, divertire, appassionare... Solo un grande attore come Robin Williams ne è capace. Quell… - ilpaulus : RT @MaxxGhe: 21/07/1951. Oggi ROBIN WILLIAMS avrebbe 70 anni. Ha interpretato personaggi importanti e mai banali in pellicole meravigliose.… - Io_Francis : RT @CasaLettori: “Ti viene data solo una piccola scintilla di follia. Non devi perderla.” Robin Williams #NatiOggi #21luglio #AmoVi… -