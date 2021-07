Riforma della giustizia, Cartabia replica a Gratteri: «I processi per mafia non cadranno in prescrizione» (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Spesso, in questi giorni si è detto che i procedimenti di mafia e terrorismo andranno in fumo. Non è così, perché i procedimenti che sono puniti con l’ergastolo, e spesso lo sono quelli per mafia, non sono soggetti ai termini dell’improcedibilità. E per i reati più gravi si prevede, in ogni caso, una possibilità di proroga». A dirlo è la ministra della giustizia, Marta Cartabia, durante il question time alla Camera, rispondendo ai dubbi sugli effetti legati all’inserimento dell’improcedibilità nei processi penali, con riferimento alla durata massima del giudizio in sede di Corte ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Spesso, in questi giorni si è detto che i procedimenti die terrorismo andranno in fumo. Non è così, perché i procedimenti che sono puniti con l’ergastolo, e spesso lo sono quelli per, non sono soggetti ai termini dell’improcedibilità. E per i reati più gravi si prevede, in ogni caso, una possibilità di proroga». A dirlo è la ministra, Marta, durante il question time alla Camera, rispondendo ai dubbi sugli effetti legati all’inserimento dell’improcedibilità neipenali, con riferimento alla durata massima del giudizio in sede di Corte ...

Advertising

ilriformista : L'ex premier Conte agita il rischio che il processo per il crollo del Morandi vada in prescrizione per effetto dell… - AndreaMarcucci : La valanga di emendamenti della Lega sul #ddlzan ha lo stesso obiettivo della valanga di emendamenti del #M5S su ri… - marcodimaio : L’approccio “costruttivo” annunciato dall’aspirante leader grillino #Conte sulla giustizia, si misura dal numero di… - francescogilard : RT @AlRobecchi: Se un assessore alla sicurezza (leghista) gira armato, ammazza un uomo (immigrato) dopo una banale lite e invece che in car… - AnnaMar74773335 : RT @ElioLannutti: Giustizia, Anm: 'La riforma non accelera ma elimina i processi'. Cartabia: 'Quelli di mafia non andranno in fumo'. Una mi… -