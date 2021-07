Real Madrid | Alaba si presenta | giocherà con la 4 di Ramos

(Di mercoledì 21 luglio 2021) "Grazie mille per la calorosa accoglienza, sono molto orgoglioso di indossare questa maglia del, darò tutto per avere successo. Dai, hala". Queste le prime parole di Davidda ...

"Grazie mille per la calorosa accoglienza, sono molto orgoglioso di indossare questa maglia del, darò tutto per avere successo. Dai, hala". Queste le prime parole di David Alaba da nuovo giocatore Merengue. L'ex Bayern Monaco indosserà la storica casacca numero 4 lasciata ...E' un David Alaba molto emozionato, quello che si presenta accompagnato dalla famiglia, davanti ai media spagnoli, nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo calciatore del. L'ex difensore del Bayern Monaco ha risposto a tutti i temi riguardanti il suo presente e naturalmente il suo futuro. Alaba credit Instagram NUMERO - Alaba è felice di poter indossare ...Il Real Madrid ci riprova. Dopo essersi aggiudicato le prestazioni di David Alaba, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, i Blancos sperano di poter fare la stessa cosa con Leon Goretzka. Come r ...'austriaco ha scelto una sfida professionale difficile, resa ancora più impegnativa dalla scelta del numero di maglia.