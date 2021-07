Quartieri Spagnoli | firmato l’accordo tra Foqus e Ambasciata del Regno Unito

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 luglio 2021)oggi a Napoli, presso la sede della Fondazione di via Portacarrese a Montecalvario, l’Ac da parte di Rachele Furfaro, Presidente, e Jill Morris, Ambasciatore britannico in Italia, cordo di Collaborazione culturale e sociale tra l’britannica in Italia e, la Fondazione che dal 2013 opera per lo sviluppo deiinaugura l’impegno delle due organizzazioni a lavorare insieme per sviluppare, condividere e trasferire tra Napoli e le città del(sarà Glasgow la prima) le migliori ...