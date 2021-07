Per Salvini, parlare di obbligo vaccinale è "raccapricciante" (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Sento raccapriccianti proposte di obbligo vaccinale per i ragazzini di tredici anni, per gli insegnanti, sento proposte incredibili di licenziamenti, di operai, di lavoratrici, di lavoratori", ha detto Matteo Salvini davanti a un banchetto dell’Udc per il referendum sulla Giustizia, a Roma. "Quindi tutelare la salute sì, mettere in sicurezza chi non è ancora vaccinato sì, escludere dalla vita sociale domani per decreto trenta milioni di italiani assolutamente no", ha spiegato il leader della Lega. E ha aggiunto che applicare il green pass “come vorrebbe qualche ultrà, domani mattina, significa impedire il lavoro, il diritto alla salute, il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Sento raccapriccianti proposte diper i ragazzini di tredici anni, per gli insegnanti, sento proposte incredibili di licenziamenti, di operai, di lavoratrici, di lavoratori", ha detto Matteodavanti a un banchetto dell’Udc per il referendum sulla Giustizia, a Roma. "Quindi tutelare la salute sì, mettere in sicurezza chi non è ancora vaccinato sì, escludere dalla vita sociale domani per decreto trenta milioni di italiani assolutamente no", ha spiegato il leader della Lega. E ha aggiunto che applicare il green pass “come vorrebbe qualche ultrà, domani mattina, significa impedire il lavoro, il diritto alla salute, il ...

Advertising

fattoquotidiano : Polemiche per la frase del leghista Borghi su lgbt e sieropositivi. Letta: “E noi dobbiamo dialogare con questi?”.… - ItaliaViva : .@matteorenzi : 'Mercoledì alle 11,30 andrò alla sede dei Radicali per firmare per i referendum sulla giustizia. Qu… - fattoquotidiano : A poche ore dall'arresto, Salvini interviene in difesa dell'assessore leghista ai domiciliari per aver sparato e uc… - paolacontini64 : RT @DarkLadyMouse: Per Salvini non se ne parla proprio di dover andare al bar col green pass. Con la pistola invece non c'è problema. - IDK_Italy : @ritafrediani Io veramente non capisco come si possa essere dei fan di Renzi Al limite posso capire chi parteggia… -