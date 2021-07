Omofobia: Faraone, 'Pd prenda distanze da Cirinnà, liste proscrizione fatte nel fascismo' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Ricordo alla senatrice Cirinnà che le liste di proscrizione venivano fatte in questo paese dal regime fascista e che quel regime era campione di discriminazioni. Chiedo al Partito Democratico di prendere immediatamente le distanze dalle sue parole. #ddlZan". Lo scrive su Twitter Davide Faraone, presidente dei senatori di Iv, rilanciando un video della senatrice Pd Monica Cirinnà. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Ricordo alla senatriceche ledivenivanoin questo paese dal regime fascista e che quel regime era campione di discriminazioni. Chiedo al Partito Democratico di prendere immediatamente ledalle sue parole. #ddlZan". Lo scrive su Twitter Davide, presidente dei senatori di Iv, rilanciando un video della senatrice Pd Monica

