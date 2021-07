Museo Archeologico di Napoli | nuove scoperte sull’Ercole Farnese | tracce di colore sugli occhi e sulla pelle

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Le indagini continuano, ma le evidenze cromaticheormai rappresentano un dato acquisito: gli studiosi del team Mann in colours hanno reso noti i primi elementi che ricostruiscono la pigmentazione di una delle sculture-simbolo delNazionale di. Quali tonalità caratterizzavano volto e corpo dell’eroe a riposo? Partiamo dal viso dell’Ercole: le analisi approfondite(macroscopia, VIL, UV e prelievi) rimarcanodi policromia, anche se gli importanti interventi di restauro, che hanno interessato il ...

Advertising

AltamuraLiveIt : #Altamura Al Museo Nazionale Archeologico di Altamura le prove generali del 'Mio mal superbo' - GrossetoNotizie : Il Museo archeologico riapre dopo il restyling: ingresso gratuito per i visitatori - Hilaritatis1 : 'LEONI, SIRENE E SFINGI. ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI' - Pitigliano, Museo Civico Archeologico della Civiltà… - giorgiolecis : Villanovaforru: visite guidate in sardo, al nuraghe Genna Maria e al museo archeologico - AltamuraLiveIt : Al Museo Nazionale Archeologico di Altamura le prove generali del 'Mio mal superbo' -

Ultime Notizie dalla rete : Museo Archeologico

LA NAZIONE

Superquark 2021, infatti, ha iniziato la messa in onda mercoledì 14 luglio dalNazionale di Napoli con la mostra dedicata ai Gladiatori soffermandosi sulla recente scoperta ...Giovedì 22 luglio appuntamento alPortus Scabris. Scarlino: Secondo appuntamento con la rassegna culturale "Le notti dell'archeologia": dopo la famiglia Appiani si parla degli etruschi. Giovedì 22 luglio alle 19:...Star mondiale del violoncello e co-fondatore dei 2Cellos, Luka Sulic approda giovedì 22 luglio in piazza della santissima Annunziata a Firenze, ospite del Musart Festival 2021. Un concerto (ore 21,15) ...Le indagini continuano, ma le evidenze cromatiche sull’Ercole Farnese ormai rappresentano un dato acquisito: gli studiosi del team Mann in colours hanno reso noti i primi elementi che ricostruiscono l ...