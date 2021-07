Microsoft Edge, il web browser dice addio alla fastidiosa riproduzione automatica di contenuti multimediali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Microsoft sta lavorando a un nuovo strumento per il suo web browser Edge, che consentirà finalmente agli utenti di interrompere la riproduzione automatica dei contenuti multimediali quando sono online: una funzione sicuramente attesa da milioni di persone nel mondo. In base a una voce della roadmap di Microsoft 365, Microsoft Edge versione 92 includerà infatti la possibilità di modificare la voce predefinita per consentire la riproduzione automatica di supporti nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021)sta lavorando a un nuovo strumento per il suo web, che consentirà finalmente agli utenti di interrompere ladeiquando sono online: una funzione sicuramente attesa da milioni di persone nel mondo. In base a una voce della roadmap di365,versione 92 includerà infatti la possibilità di modificare la voce predefinita per consentire ladi supporti nel ...

Advertising

MicrosoftAiuta : Domanda seria: James Bond userebbe la modalità InPrivate o si fiderebbe del suo fascino per nascondere la cronologi… - infoitscienza : Edge in arrivo sul Microsoft Store di Windows 11 | Punto Informatico - puntotweet : Edge in arrivo sul Microsoft Store di Windows 11 - microsofterses : Microsoft Edge se pasa a la Microsoft Store de Windows 11 - christian_kubat : RT @WindowsBlogIta: Edge sbarca finalmente nel Microsoft Store di Windows 11! -