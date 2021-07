Libero De Rienzo, la morte dell'attore resta un mistero: l'autopsia non basta, sigilli all'abitazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'autopsia non ha ancora chiarito il giallo che avvolge la morte dell'attore Libero De Rienzo . L'unica certezza è che il decesso sia stato causato da un arresto cardio circolatorio . Tra due ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'non ha ancora chiarito il giallo che avvolge laDe. L'unica certezza è che il decesso sia stato causato da un arresto cardio circolatorio . Tra due ...

Advertising

virginiaraggi : Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpr… - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - gazzettamantova : Morte De Rienzo: risultati tossicologici entro 15 giorni. Attore verrà seppellito in Irpinia accanto madre Risultat… - frMarioBianchi : Dettagli minuziosissimi e “scabrosi” sulle “bustine” e le “polveri”: davvero non ci si poteva limitare a scrivere,… -