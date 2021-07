L’abito che Grace Kelly indossò quando annunciò il fidanzamento con il principe di Monaco (Di mercoledì 21 luglio 2021) Grace Kelly è conosciuta in tutto il mondo non soltanto per la sua storia d’amore da fiaba (attrice hollywoodiana che molla tutto per sposare un principe), ma soprattutto perché è stata un’icona di stile. Non stupisce, quindi, che per un’occasione così importante – come può essere una proposta di matrimonio – l’attrice abbia indossato un … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 luglio 2021)è conosciuta in tutto il mondo non soltanto per la sua storia d’amore da fiaba (attrice hollywoodiana che molla tutto per sposare un), ma soprattutto perché è stata un’icona di stile. Non stupisce, quindi, che per un’occasione così importante – come può essere una proposta di matrimonio – l’attrice abbia indossato un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ChiaraBary : @HobbitFluffy Vero?! Stessa cosa che ho pensato io ahah In quei giorni sarò in vacanza, tra l'altro lontano rispett… - violet6femme : @GimTonic2 Non lo so e non alimento narrazioni. Senza offesa, a me fa paura l'idea che il segretario di partito inv… - pielle55 : @BishopAthanas1 Non si scherza con la Santa Messa. La fede è una sola come uno è il battesimo. La dottrina tramanda… - dadado21 : @SC_K22 @MinervaMcGrani1 In effetti non mi sono limitato a votarli, ho contributo a creare il 1° MU nella provincia… - autumnplains : Sarà la seconda volta in tutta l’estate e ci abito a 5 minuti che dire -

Ultime Notizie dalla rete : L’abito che A Fiume Veneto in mostra 'L'abito che parla' Il Friuli