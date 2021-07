Il Giornale: troppa fretta sulla scelta politically correct di Paola Egonu portabandiera (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Il politicamente corretto ha molti difetti. Il più evidente è la fretta”. Lo scrive Benny Casadei Lucchi su Il Giornale a proposito della scelta di Paola Enoglu come portabandiera alle Olimpiadi, per l’Italia. scelta ufficializzata ieri dal Coni. “Paola Egonu è un’atleta straordinaria, procedere con calma sarebbe stato necessario anche per questo. Per separarla dagli inginocchiamenti e il clima parossistico sul tema di questi mesi acuminati, per sottolinearne e preservarne, invece, e ancora di più, la grandezza dell’atleta che sta al volley come Djokovic al tennis, come ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Il politicamente corretto ha molti difetti. Il più evidente è la”. Lo scrive Benny Casadei Lucchi su Ila proposito delladiEnoglu come portabandiera alle Olimpiadi, per l’Italia.ufficializzata ieri dal Coni. “è un’atleta straordinaria, procedere con calma sarebbe stato necessario anche per questo. Per separarla dagli inginocchiamenti e il clima parossistico sul tema di questi mesi acuminati, per sottolinearne e preservarne, invece, e ancora di più, la grandezza dell’atleta che sta al volley come Djokovic al tennis, come ...

