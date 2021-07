Hellas Verona | vittoria nella seconda amichevole contro il Real Vicenza

(Di mercoledì 21 luglio 2021) L’vince ancheestiva dal ritiro di Primiero.cornice del Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano, la squadra di Eusebio Di Francesco si impone per 5-0il. Sblocca il risultato Bragantini al 24?, con un bel tiro al volo dopo che la difesa avversaria aveva respinto il corner battuto da Miguel Veloso. Al 30? arriva il gol di Casale, messo davanti alla porta da Kalinic dopo la palla persa in uscita dalla formazione vicentina. Nel secondo tempo, Cancellieri, entrato ...

di Claudio Franceschini) HELLAS VERONA REAL VICENZA: L'HELLAS TORNA IN CAMPO Hellas Verona Real Vicenza è in diretta da Mezzano, alle ore 17:30 di mercoledì 21 luglio : seconda amichevole nell'estate scaligera, l'HELLAS VERONA: Pandur, Casale, Veloso, Faraoni, Lazovic, Kalinic, Bessa, Tameze, Ceccherini, Magnani, Bragantini. REAL VICENZA: Belluco, Gomiero, Dal Dosso, Daguerre, Meneghetti, Tozzo, Lugtmeier, ...