Green pass, Regioni: in Italia per grandi eventi, discoteche e fiere (Di mercoledì 21 luglio 2021) Green pass in Italia per grandi eventi di sportivi e spettacoli, ma anche in discoteche, fiere e congressi, ma anche nuovi parametri per zone gialle e bianche. Queste le proposte elaborate dalle Regioni, a spiegarlo è il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimo Fedriga. “La Conferenza delle Regioni – dichiara – ha elaborato alcune proposte sull’uso del Green pass in un’ottica positiva, ovvero per permettere la ripresa di attività fino ad oggi non consentite. Ad esempio ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021)inperdi sportivi e spettacoli, ma anche ine congressi, ma anche nuovi parametri per zone gialle e bianche. Queste le proposte elaborate dalle, a spiegarlo è il presidente della Conferenza delle, Massimo Fedriga. “La Conferenza delle– dichiara – ha elaborato alcune proposte sull’uso delin un’ottica positiva, ovvero per permettere la ripresa di attività fino ad oggi non consentite. Ad esempio ...

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - frankponch72 : RT @borghi_claudio: Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di caldo'.… - IOMEMEDESIMO : @YvanGoSlow24 Anche se in linea teorica il green pass ti arriva in automatico qualche giorno dopo la dose. Bisogna… -