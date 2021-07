Giustizia, troppi dem restano forcaioli e fanno l'occhiolino alla magistratura combattente (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ma dove poteva celebrarsi in modo esemplare l'affascinante avventura del Partito democratico con i fascistelli del Movimento 5Stelle, se non sul campo prediletto dell'eversione forcaiola? Non è una sorpresa, ma lì il partito della "gente seria" sta mostrando il meglio del proprio profilo progressista, il bel volto civile che fa l'occhiolino alla magistratura combattente recuperando gli intendimenti del Dj in parentesi ministeriale, Alfonso Bonafede, quello che gli innocenti non vanno in galera. Il segretario-nerd, Enrico Letta, una specie di chierichetto che sbaglia, non contento di aver reso il servizio all'agognato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ma dove poteva celebrarsi in modo esemplare l'affascinante avventura del Partito democratico con i fascistelli del Movimento 5Stelle, se non sul campo prediletto dell'eversione forcaiola? Non è una sorpresa, ma lì il partito della "gente seria" sta mostrando il meglio del proprio profilo progressista, il bel volto civile che fa l'recuperando gli intendimenti del Dj in parentesi ministeriale, Alfonso Bonafede, quello che gli innocenti non vanno in galera. Il segretario-nerd, Enrico Letta, una specie di chierichetto che sbaglia, non contento di aver reso il servizio all'agognato ...

