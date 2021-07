Fico: green pass per lavorare? Non sono d'accordo con Bonomi (Di mercoledì 21 luglio 2021) "sono vaccinato con tutte e due le dosi, spero la campagna possa andare avanti nel modo migliore anche informando e ascoltando tutti i cittadini e dando notizie. Ho sentito la dichiarazione del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) "vaccinato con tutte e due le dosi, spero la campagna possa andare avanti nel modo migliore anche informando e ascoltando tutti i cittadini e dando notizie. Ho sentito la dichiarazione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Fico green Fico: green pass per lavorare? Non sono d'accordo con Bonomi Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico durante la cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione stampa parlamentare a proposito dell'idea di Confindustria di vietare l'...

