Fico contro il Green pass per lavorare, "e non lo imporrò alla Camera" (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - La tradizionale cerimonia del Ventaglio, donato al presidente della Camera dall'Associazione Stampa Parlamentare, a Montecitorio è diventata soprattutto l'occasione per un dialogo con Roberto Fico su vaccini e Green pass. Oltre che dei temi caldi nell'agenda dei lavori dell'aula, dalla riforma della giustizia al Ddl Zan fino al Recovery e il reddito di cittadinanza. La pandemia resta il tema centrale. Fico rivendica che l'Aula di Montecitorio: "Ha lavorato più di tutti in Ue, è riuscita a mantenere un ruolo centrale anche durante la Pandemia". A Montecitorio senza ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - La tradizionale cerimonia del Ventaglio, donato al presidente delladall'Associazione Stampa Parlamentare, a Montecitorio è diventata soprattutto l'occasione per un dialogo con Robertosu vaccini e. Oltre che dei temi caldi nell'agenda dei lavori dell'aula, driforma della giustizia al Ddl Zan fino al Recovery e il reddito di cittadinanza. La pandemia resta il tema centrale.rivendica che l'Aula di Montecitorio: "Ha lavorato più di tutti in Ue, è riuscita a mantenere un ruolo centrale anche durante la Pandemia". A Montecitorio senza ...

