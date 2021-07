Edge in arrivo sul Microsoft Store di Windows 11 | Punto Informatico (Di mercoledì 21 luglio 2021) La versione Chromium del browser Edge fa il suo debutto sul nuovo Microsoft Store. integrato nella build d’anteprima del sistema operativo Windows 11. Edge in arrivo sul Microsoft Store di Windows 11 Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Edge in arrivo sul Microsoft Store di Windows 11 Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 21 luglio 2021) La versione Chromium del browserfa il suo debutto sul nuovo. integrato nella build d’anteprima del sistema operativo11.insuldi11. Read MoreL'articoloinsuldi11proviene da HelpMeTech.

Advertising

puntotweet : Edge in arrivo sul Microsoft Store di Windows 11 - cannedcat : Microsoft Edge e Google Chrome, in arrivo la funzione copia e incolla - Il Fatto Quotidiano - Italia_Notizie : Microsoft Edge e Google Chrome, in arrivo la funzione copia e incolla - WindowsBlogIta : Microsoft pubblica la roadmap delle funzioni in arrivo su Edge nel 2022 - filippo_mol : Microsoft pubblica la roadmap delle funzioni in arrivo su Edge nel 2022 -