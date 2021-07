Earwig e la strega, la recensione: Studio Ghibli cerca la magia anche in CGI (Di mercoledì 21 luglio 2021) La recensione di Earwig e la strega, il primo film d'animazione in CGI firmato dallo Studio Ghibli e diretto da Goro Miyazaki. È una triste conferma che siamo costretti a comunicare con questa recensione di Earwig e la strega, perché il primo film totalmente in CGI dello Studio Ghibli risente delle problematiche tecniche che avevano già preoccupato e fatto storcere il naso quando i primi trailer erano stati diffusi. Siamo però arrivati alla visione speranzosi di essere conquistati dalla solita purezza narrativa a cui ci ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladie la, il primo film d'animazione in CGI firmato dalloe diretto da Goro Miyazaki. È una triste conferma che siamo costretti a comunicare con questadie la, perché il primo film totalmente in CGI dellorisente delle problematiche tecniche che avevano già preoccupato e fatto storcere il naso quando i primi trailer erano stati diffusi. Siamo però arrivati alla visione speranzosi di essere conquistati dalla solita purezza narrativa a cui ci ha ...

