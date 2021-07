Ddl Zan, Fico: “È un avanzamento per il Paese, spero possa essere approvato il prima possibile” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Ddl Zan è un “avanzamento per il Paese. Rispetto il dibattito che c’è al Senato, un accordo tra le forze politiche è auspicabile ma spero che possa essere approvato il prima possibile”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo a favore della legge contro l’omotransfobia durante il discorso per la cerimonia del Ventaglio “Guardo con preoccupazioni le leggi in Ungheria – ha aggiunto – ed è importante che l’Ue riesca a stigmatizzare in modo pesante” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Ddl Zan è un “per il. Rispetto il dibattito che c’è al Senato, un accordo tra le forze politiche è auspicabile macheil”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, intervenendo a favore della legge contro l’omotransfobia durante il discorso per la cerimonia del Ventaglio “Guardo con preoccupazioni le leggi in Ungheria – ha aggiunto – ed è importante che l’Ue riesca a stigmatizzare in modo pesante” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - repubblica : ?? Borghi (Lega): 'Politici vaccinati? È come chiedere a un gay se e' sieropositivo'. Letta: 'Dovremmo negoziare con… - valigiablu : DDL Zan, la pericolosa convergenza fra nazionalisti di destra e sinistra, Vaticano, fondamentalisti religiosi, neol… - dontalkoutloud1 : RT @itsquietxuptown: ma i leghisti non erano quelli che 'ci sono cose più importanti del ddl zan a cui pensare'? a me sembra che invece ci… - filo_gagliardi : RT @repubblica: ?? Borghi (Lega): 'Politici vaccinati? È come chiedere a un gay se e' sieropositivo'. Letta: 'Dovremmo negoziare con loro su… -