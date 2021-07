Crotone, il Comune concede l’uso dell’Ezio Scida al Messina calcio per il campionato di serie C (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non solo serie B, ma anche serie C sul terreno dell’Ezio Scida la prossima stagione. La società calcio Messina, impossibilitata a disporre del proprio stadio, ha chiesto al Sindaco Voce di poter utilizzare lo stadio della Città di Crotone per le gare ufficiali del prossimo campionato di serie C e per le partite di Coppa Italia. Il Sindaco Voce e l’assessore Bossi, sentito anche l’FcCrotone che ha dato anche parere favorevole, ha comunicato alla Società Sportiva Football Club Messina la disponibilità ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non soloB, ma ancheC sul terrenola prossima stagione. La società, impossibilitata a disporre del proprio stadio, ha chiesto al Sindaco Voce di poter utilizzare lo stadio della Città diper le gare ufficiali del prossimodiC e per le partite di Coppa Italia. Il Sindaco Voce e l’assessore Bossi, sentito anche l’Fcche ha dato anche parere favorevole, ha comunicato alla Società Sportiva Football Clubla disponibilità ...

UCrotone : Avviso di manifestazione di interesse rivolto agli idonei utilmente collocati in graduatorie di concorsi pubblici i… - UCrotone : E’ stato pubblicato l’avviso rivolto ai cittadini per l’erogazione di buoni spesa in favore dei nuclei familiari in… - CsvCrotone : Comune di #Crotone: Buoni spesa #Covid 19 - LaCnews24 : Rifiuti Crotone, lavoratori dell'ex societa' Akros occupano la sala consiliare del Comune #calabrianotizie… - crotone24news : Emergenza idrica a Crotone: lavori ultimati a Calusia, l'acqua arriverà in serata: Sono terminati alle prime luci d… -