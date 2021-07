Cristiano Ronaldo atteso a Torino: ecco quando sarà alla Continassa (Di mercoledì 21 luglio 2021) Cristiano Ronaldo sta arrivando: lunedì alla Continassa. Ultime sul possibile trasferimento PSG, sempre meno probabile Secondo il Corriere dello Sport, salvo cambi di programma, Cristiano Ronaldo atterrerà a Torino domenica 25 ed è atteso alla Continassa lunedì 26 per i test medici ed il primo contatto con Allegri. Nessuna offerta dal mercato: orizzonte PSG unico possibile ma la pista al momento non sembra scaldarsi. Solo l’addio di Mbappé destinazione Real Madrid potrebbe innescare qualcosa. La Juve però non può neanche ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021)sta arrivando: lunedì. Ultime sul possibile trasferimento PSG, sempre meno probabile Secondo il Corriere dello Sport, salvo cambi di programma,atterrerà adomenica 25 ed èlunedì 26 per i test medici ed il primo contatto con Allegri. Nessuna offerta dal mercato: orizzonte PSG unico possibile ma la pista al momento non sembra scaldarsi. Solo l’addio di Mbappé destinazione Real Madrid potrebbe innescare qualcosa. La Juve però non può neanche ...

Advertising

goal : Cristiano Ronaldo in red ?? - JuventusTV : Accadde oggi, 2020 ??? Doppio @Cristiano contro la Lazio ???? On demand, qui ?? - DiMarzio : #Rakitic alla #Juventus? Stava per succedere due anni fa... - James_Grady90 : RT @goal: Cristiano Ronaldo in red ?? - CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Cristiano Ronaldo al bivio: resta alla Juve o va a... -