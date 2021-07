Covid-19 in Italia: oggi 4.259 casi e 21 morti, positività su a 1,8% (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 4.259 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 3.558), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 21 morti (ieri erano 10) che portano a 127.905 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 235.097 tamponi, con un tasso di positività che sale all?1,8% (ieri 1,6%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.196 (ieri 1.194), con un aumento di 2 persone rispetto a ieri, mentre sono 158 i ricoverati in terapia intensiva (-7 rispetto a ieri), con 9 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.118.124 i guariti (+ 2.235) e 51.308 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 4.259 i nuovi contagi dain(ieri 3.558), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 21(ieri erano 10) che portano a 127.905 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 235.097 tamponi, con un tasso diche sale all?1,8% (ieri 1,6%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.196 (ieri 1.194), con un aumento di 2 persone rispetto a ieri, mentre sono 158 i ricoverati in terapia intensiva (-7 rispetto a ieri), con 9 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.118.124 i guariti (+ 2.235) e 51.308 ...

