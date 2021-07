Cosa serve al Napoli sul mercato (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dal secondo posto e lo scudetto sfiorato nella stagione 2017/18, con Maurizio Sarri in panchina, il Napoli lavora alla sua delicata fase di transizione. Da quel giorno molti giocatori sono cambiati, ma è stato spesso difficile trovare un compromesso efficace tra senatori e nuovi arrivati, e i giocatori più importanti della squadra – quelli da cui più dipendevano i destini – hanno finito per essere sempre gli stessi tre: Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Accanto a loro, sulla panchina, i cicli tecnici si sono alternati con una frequenza inusuale per l’oculata gestione De Laurentiis. Anche quest’anno, a fronte di un mercato almeno per il ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dal secondo posto e lo scudetto sfiorato nella stagione 2017/18, con Maurizio Sarri in panchina, illavora alla sua delicata fase di transizione. Da quel giorno molti giocatori sono cambiati, ma è stato spesso difficile trovare un compromesso efficace tra senatori e nuovi arrivati, e i giocatori più importanti della squadra – quelli da cui più dipendevano i destini – hanno finito per essere sempre gli stessi tre: Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Accanto a loro, sulla panchina, i cicli tecnici si sono alternati con una frequenza inusuale per l’oculata gestione De Laurentiis. Anche quest’anno, a fronte di unalmeno per il ...

Advertising

borghi_claudio : @NicolaPorro Se una cosa non serve per quello per cui viene proposta evidentemente serve a qualcos'altro... - MichaelGiulian2 : RT @FilomenaeFrance: Se c'è una cosa difficile è raccontarsi...ma va fatto se serve ad aiutare qualcuno.. - iandy73 : @gr_grim @AlbertoBagnai Ma se anche il vaccinato può contagiare e contagiarsi a cosa serve il green pass e la separ… - iandy73 : @mittdolcino Ma se anche il vaccinato può contagiare e contagiarsi a cosa serve il green pass e la separazione vacc… - iandy73 : @borghi_claudio Ma se anche il vaccinato può contagiare e contagiarsi a cosa serve il green pass e la separazione v… -