Coronavirus, 21 decessi in un giorno (ieri 10). Oltre 4 mila nuovi contagi, aumenta il tasso di positività (1,8%) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il bollettino del 21 luglio Sono 21 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 10). Il totale delle vittime legate al virus sale così a 127.905. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +4.259 positivi. Gli attualmente positivi sono 51.308. La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e dei guariti oggi è di 2.235, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.196. Sono 158 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi; 9 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. In 49.954 seguono un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il bollettino del 21 luglio Sono 21 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (erano 10). Il totale delle vittime legate al virus sale così a 127.905. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +4.259 positivi. Gli attualmente positivi sono 51.308. La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e dei guariti oggi è di 2.235, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.196. Sono 158 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi; 9 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. In 49.954 seguono un ...

Advertising

sole24ore : ?? E' vero che i decessi tra i vaccinati sono superiori a quelli dei non vaccinati? Chiariamo analizzando i dati in… - you_trend : ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa Casi totali: 3.070 casi in media al g… - Agenzia_Ansa : Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 868 morti provocati dal Covid e 34.339 nuovi contagi, confermandosi co… - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Mercoledì 21 luglio 3 nuovi casi a #CastelBolognese. In Provincia 20, in Regione 324. A… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 4.259 nuovi casi e 21* decessi, in totale sono 127.905 morti nel Paese: Sale a 4.117.696 mor… -