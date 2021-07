Cina, alluvione a Zhengzhou: città inondata. Dodici vittime nella metropolitana sommersa dall’acqua (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le strade devastate dall’acqua, il traffico cittadino spazzato via dalla corrente, i passeggeri della metro intrappolati. Sono queste le immagini della gravissima alluvione che sta colpendo la provincia cinese di Henan, popolata da circa 94 milioni di persone, e in particolare la capitale Zhengzhou nel bacino del Fiume Giallo. Al momento, il bilancio è di 12 vittime, e più di 300mila sarebbero le persone sfollate. Le precipitazioni hanno cominciato a colpire la regione cinese sabato 17 luglio, facendo esondare il fiume in poche ore. I cittadini hanno dovuto immediatamente far fronte a delle precipitazioni inaspettatamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le strade devastate, il traffico cittadino spazzato via dalla corrente, i passeggeri della metro intrappolati. Sono queste le immagini della gravissimache sta colpendo la provincia cinese di Henan, popolata da circa 94 milioni di persone, e in particolare la capitalenel bacino del Fiume Giallo. Al momento, il bilancio è di 12, e più di 300mila sarebbero le persone sfollate. Le precipitazioni hanno cominciato a colpire la regione cinese sabato 17 luglio, facendo esondare il fiume in poche ore. I cittadini hanno dovuto immediatamente far fronte a delle precipitazioni inaspettatamente ...

