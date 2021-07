C’è anche il numero del fondatore di Telegram, Pavel Durov, nella lista dei contatti nel mirino di Pegasus (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo Macron e dopo Prodi, la lista dei nomi in vetta vittime dello spyware Pegasus si allunga sempre di più. anche il fondatore di Telegram, Pavel Durov, è nella lista di persone intercettate. Proprio colui che è diventato celebre nel mondo per aver creato un’app di messagistica inviolabile è stato messo sotto sorveglianza dallo spyware dell’azienda tecnologica israeliana. La correlazione Pavel Durov Pegasus è emersa poiché anche il miliardario ha trovato il proprio ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo Macron e dopo Prodi, ladei nomi in vetta vittime dello spywaresi allunga sempre di più.ildi, èdi persone intercettate. Proprio colui che è diventato celebre nel mondo per aver creato un’app di messagistica inviolabile è stato messo sotto sorveglianza dallo spyware dell’azienda tecnologica israeliana. La correlazioneè emersa poichéil miliardario ha trovato il proprio ...

