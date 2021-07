Calciomercato Juventus: si punta un parametro zero (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Juventus continua a muoversi sul Calciomercato alla ricerca di centrocampisti di qualità da regalare a Max Allegri. Il primo nome sulla lista è quello di Locatelli, per cui sono stati fatti passi in avanti. I bianconeri, però, potrebbero decidere di investire su due centrocampisti. I nomi sono quelli di Pjanic e Tolisso, ma nelle ultime ore – stando a quanto riferito dalla BILD – i bianconeri avrebbero allacciato nuovamente i contatti con l’entourage di Leon Goretzka, in scadenza col Bayern Monaco a giugno 2022. Calciomercato Juventus, Spunta GORETZKA Il nome a sorpresa, quindi, è quello del ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lacontinua a muoversi sulalla ricerca di centrocampisti di qualità da regalare a Max Allegri. Il primo nome sulla lista è quello di Locatelli, per cui sono stati fatti passi in avanti. I bianconeri, però, potrebbero decidere di investire su due centrocampisti. I nomi sono quelli di Pjanic e Tolisso, ma nelle ultime ore – stando a quanto riferito dalla BILD – i bianconeri avrebbero allacciato nuovamente i contatti con l’entourage di Leon Goretzka, in scadenza col Bayern Monaco a giugno 2022., SGORETZKA Il nome a sorpresa, quindi, è quello del ...

DiMarzio : #Atalanta, procede spedita la trattativa con la #Juventus per #Frabotta - SkySport : #Calciomercato, #Rakitic svela: '#CristianoRonaldo mi telefonò, nel 2019 mi voleva la #Juve' #SkySport… - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - GiovaAlbanese : L'#Atalanta ha spazzato via definitivamente la concorrenza del #Genoa per Gianluca #Frabotta: prossimi contatti con… - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus | Anche Paolo #Gozzi va in Spagna, in prestito: giocherà nel Fuenlabrada, in Segunda Division. #calciomercato -