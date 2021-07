(Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Game, set and match ed esplode la festa di Milwaukee. Ivincono in casa 105-98, chiudono sul 4-2 la serie con iSuns e conquistano il secondo titolo della loro storia, il primo degli ultimi 50. Un solo uomo al comando della truppa di coach Budenholzer, il suo nome è Gis Antetokounmpo: surreale la prova del greco che imprime in maniera definitiva il suo marchio sulle Finals con una prova monstre da 50 punti (16/25 dal campo) accompagnati anche da 14 rimbalzi, 5 stoppate e 2 assist. Incontenibile il due volte Mvp della stagione (2018-19 e 2019-20) che inevitabilmente oltre ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Bucks sul trono Nba dopo 50 anni, Phoenix si arrende 4-2 - - CorriereCitta : Bucks sul trono Nba dopo 50 anni, Phoenix si arrende 4-2 - DirettaSicilia : Bucks sul trono Nba dopo 50 anni, Phoenix si arrende 4-2, - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Game, set and match ed esplode la festa di Milwaukee. I Bucks vincono in casa 105-98, chiudono s… - Italpress : Bucks sul trono Nba dopo 50 anni, Phoenix si arrende 4-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Bucks sul

E di Jrue Holiday, meraviglioso re dei sottovalutati chepalcoscenico più importante ha ... Ihanno vinto perché hanno scoperto di avere gli Avengers, anziché un supereroe con tanti buoni ...... Eastern Conference persa 4 - 2 contro i Milwaukeedi Giannis Antetokoumpo , in piena corsa in questi giorni per conquistare il titolo), dichiarandosi però subito disponibile a salirevolo ...Game, set and match ed esplode la festa di Milwaukee. I Bucks vincono in casa 105-98, chiudono sul 4-2 la serie con i Phoenix Suns e conquistano il secondo titolo della loro storia, il primo degli ult ...(Il Veggente) Nei playoff non ci sono riusciti, ma in stagione regolare il Forum dei Milwaukee Bucks era stato espugnato. Dopo aver vinto i primi due incontri e aver messo pressione sui Bucks, i ...