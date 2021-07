Bollettino Covid di mercoledì 21 luglio: 21 morti e 4.259 casi in più. I positivi tornano sopra quota 50mila (Di mercoledì 21 luglio 2021) in Italia , il Bollettino di mercoledì 21 luglio del : i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 4.259 su 235.097 tamponi (ieri erano stati 3.558 su 218.705 tamponi). Sono 21 i morti di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) in Italia , ildi21del : i nuoviregistrati nelle ultime 24 ore sono 4.259 su 235.097 tamponi (ieri erano stati 3.558 su 218.705 tamponi). Sono 21 idi ...

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - DanielePG_Z : RT @tempoweb: Contagi in aumento ma calano le terapie intensive. Nel Lazio nessun decesso #covid #bollettino #italia #lazio #iltempoquotidi… - BJLiguria : Bollettino Covid: impennata di nuovi contagi, 110, e un decesso - - tempoweb : Contagi in aumento ma calano le terapie intensive. Nel Lazio nessun decesso #covid #bollettino #italia #lazio… - lucarango88 : @RegLombardia ??Bollettino completo #Lombardia #Covid_19 #21luglio Casi +564 (847.077 +0,07%) Deceduti +3 (33.813 +… -