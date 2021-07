Ascolti tv 20 luglio 2021 | Carràmba! vince davanti a De Andrè

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 21 luglio 2021)tv: Rai1 mette in fila Rai3 e Italia1. Canale5 giù dal podio Con una share poco sopra il 10 per cento, Rai1 si aggiudica la classifica deglitv delle reti generaliste di ieri sera con la replica diChe sorpresa, che ha registrato l’10,99% di share media con 1,810 milioni di telespettatori. Settimana scorsa lo show con Raffaella Carrà di inizio anni 2000 aveva raccolto il 12,84% e 2,2 milioni. Seconda posizione per il docufilm Fabrizio De& PFM – Il concerto ritrovato su Rai3 con l’8,53% e 1,638 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 5,07% e ...