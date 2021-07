Antitrust | procedimento contro Aspi | non ha ridotto tariffe nelle tratte con problemi di viabilità

(Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato undi inottemperanza nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A. (), concessionaria della gestione e della manutenzione di oltre 3.000 km di rete autostradale nel nostro Paese. L’Agcm spiega che “ilè stato aperto per inottemperanza alla diffida che imponeva alla società di cessare la pratica scorretta accertata nel mese di marzo 2021, atteso chenon hail costo del pedaggio e/o non ha adottato alcuna procedura per riconoscere agevolazioni tariffarie e rimborsi per le...

