Adinolfi su Paola Egonu: “Incarna un cliché e non per meriti sportivi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il politico ha attaccato la scelta del CIO Paola Egonu, e la notizia è diventata virale, è stata scelta come una degli atleti che porterà il vessillo olimpico ai Giochi di Tokyo 2020. La news ha catturato anche l’attenzione di Mario Adinolfi. Leggi anche: Giochi di Tokyo, Paola Egonu scelta per portare la bandiera olimpica Paola Egonu diventa portabandiera olimpica perché Incarna un cliché e non per meriti sportivi, ci sono almeno 30 atleti nella delegazione italiana con un curriculum più valido della ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il politico ha attaccato la scelta del CIO, e la notizia è diventata virale, è stata scelta come una degli atleti che porterà il vessillo olimpico ai Giochi di Tokyo 2020. La news ha catturato anche l’attenzione di Mario. Leggi anche: Giochi di Tokyo,scelta per portare la bandiera olimpicadiventa portabandiera olimpica perchéune non per, ci sono almeno 30 atleti nella delegazione italiana con un curriculum più valido della ...

AndreaMarano11 : RT @DarkLadyMouse: Adinolfi si può permettere di giudicare i meriti sportivi (a suo dire scarsi) di Paola Egonu in quanto esperto. È stato… - Maria11688076 : RT @siriomerenda: se Dio ci avesse voluto come #Adinolfi, Paola #Egonu non sarebbe portabandiera olimpica a #Tokyo2020 ...e quello sì sare… - Whippetlogan2 : RT @DarkLadyMouse: Adinolfi si può permettere di giudicare i meriti sportivi (a suo dire scarsi) di Paola Egonu in quanto esperto. È stato… - andrewsword2 : RT @DarkLadyMouse: Adinolfi si può permettere di giudicare i meriti sportivi (a suo dire scarsi) di Paola Egonu in quanto esperto. È stato… - MiaZeldaMoe : RT @lucapagni: Tutti no Vax quelli che hanno rilanciato il commento omofobo e razzista di Adinolfi contro Paola Egonu. Lo segnalo per dover… -