Vlasic, il Milan è avvertito: «Non parte gratis, costa un sacco di soli»

Il tecnico del Cska Mosca ha analizzato la situazione di Nikola Vlasic, trequartista croato classe '97 finito nel mirino del Milan

Obiettivo del Milan per rimpiazzare Hakan Calhanoglu, Nikola Vlasic è un giocatore per il quale bisognerà mettere mano al portafoglio. Lo ha confermato Aleksej Berezuckij, tecnico del Cska Mosca, attuale detentrice del cartellino del croato: «Lui e il suo entourage devono capire che nessuno lo lascerà partire gratis. costa un sacco di soldi. Ma ribadisco, il club è pronto a una sua uscita». Poi ha continuato: «Qualsiasi allenatore è ...

