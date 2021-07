ufficiale | Dani Pedrosa wild card con KTM nel prossimo GP della Stiria in Austria

(Di martedì 20 luglio 2021) Bella notizia per gli appassionati di MotoGP:eltorna in gara, anche se solo come. Accadrà nel weekend dell'8 agosto, in occasione del GPa Zeltweg, in. Il ...

Bella notizia per gli appassionati di MotoGP: Daniel Pedrosa torna in gara, anche se solo come wild card. Accadrà nel weekend dell'8 agosto, in occasione del GP della Stiria a Zeltweg, in Austria. Il ...Il team Red Bull KTM Factory Racing, ha confermato che il test rider e MotoGP Legend, Dani Pedrosa, parteciperà come wild card al Gran Premio di Stiria, in programma dal 6 all'8 agosto. Dichiarazioni ...Lo spagnolo sarà al via del weekend al Red Bull Ring in sella ad una RC16, tornando così in gara nella classe regina per la prima volta dal ritiro avvenuto a Valencia nel 2018 ...