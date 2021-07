Tom Clancy's XDefiant supporterà il crossplay al lancio. Svelate le modalità multiplayer (Di martedì 20 luglio 2021) Ubisoft ha finalmente annunciato l'FPS multiplayer free-to-play Tom Clancy's XDefiant . Sviluppato da Ubisoft San Francisco, la premessa vede quattro fazioni conosciute come Defiants che combattono per la supremazia in partite PvP competitive. Sebbene non sia stata fornita una data di uscita per il titolo, il primo test chiuso è previsto per il 5 agosto. Il sito ufficiale ha qualche dettaglio in più rispetto al trailer di rivelazione. Oltre a selezionare e personalizzare la propria arma primaria, i giocatori avranno anche accesso ad armi e dispositivi secondari. Le partite saranno 6v6 nelle modalità Domination, Arena, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 luglio 2021) Ubisoft ha finalmente annunciato l'FPSfree-to-play Tom's. Sviluppato da Ubisoft San Francisco, la premessa vede quattro fazioni conosciute come Defiants che combattono per la supremazia in partite PvP competitive. Sebbene non sia stata fornita una data di uscita per il titolo, il primo test chiuso è previsto per il 5 agosto. Il sito ufficiale ha qualche dettaglio in più rispetto al trailer di rivelazione. Oltre a selezionare e personalizzare la propria arma primaria, i giocatori avranno anche accesso ad armi e dispositivi secondari. Le partite saranno 6v6 nelleDomination, Arena, ...

